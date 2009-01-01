На депутата-"оппоблоковца" прокуратура открыла дело за сепаратизм

Продолжает разгораться конфликт вокруг сепаратистских высказываний народного депутата-"оппоблоковца" Евгения Балицкого
Такую информацию распространила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как сообщают в надзорном ведомстве, в Единый реестр досудебных расследований уже внесены сведения по признакам посягательства на территориальную целостность Украины, содержащимся в высказываниях нардепа.
Осуществлять расследование будут сотрудники Следственного отдела управления СБУ в Запорожской области.