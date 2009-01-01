На депутата-"оппоблоковца" прокуратура открыла дело за сепаратизм

Продолжает разгораться конфликт вокруг сепаратистских высказываний народного депутата-"оппоблоковца" Евгения Балицкого

Депутат-"оппоблоковец" Евгений Балицкий Politota.com.ua

Против нардепа-мажоритарщика от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого, который в прямом телеэфире грозился отделить от Украины территорию своего округа и "уехать" с ней в Россию, открыто уголовное дело.

Такую информацию распространила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Как сообщают в надзорном ведомстве, в Единый реестр досудебных расследований уже внесены сведения по признакам посягательства на территориальную целостность Украины, содержащимся в высказываниях нардепа.

Осуществлять расследование будут сотрудники Следственного отдела управления СБУ в Запорожской области.