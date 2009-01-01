На Донбассе боевики более 100 раз стреляли, силы АТО понесли потери

На востоке нашей страны террористы использовали разное оружие.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По его данным, на востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях.
На Мариупольском из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров атаковали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное.
Из стрелкового оружия и гранатометов — последний населенный пункт, Гнутово и Широкино. По Талаковке, Новотроицкому, Марьинке, Водяному и Лебединскому работали снайперы. Также Водяное и Широкино враг обстреливал из вооружения БМП.
На Луганском направлении из 152-мм артиллерии противник бил по Калиново-Попасной, Новозвановке и Троицкому, по двум последним и Крымскому, Орехово, Попасной, Катериновке — из 122-мм артиллерии и минометов разных калибров.
"ПТРК неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперы — по Станице Луганской (в районе участка разведения). По Валуйскому также огонь вел снайпер", — добавили в штабе.
На Донецком направлении злоумышленники из танка и минометов разных калибров неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту "Бутовка", Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское.
Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия атаковали Зайцево и Троицкое. Также по Зайцево и Опытному работал снайпер.
Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.