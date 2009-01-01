На Донбассе боевики более 100 раз стреляли, силы АТО понесли потери

На востоке нашей страны террористы использовали разное оружие.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошедшие сутки, 4 марта, вбоевики 110 раз стреляли, один украинский военнослужащий погиб, десять — ранены, двое — травмированы.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях.

На Мариупольском из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров атаковали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное.

Из стрелкового оружия и гранатометов — последний населенный пункт, Гнутово и Широкино. По Талаковке, Новотроицкому, Марьинке, Водяному и Лебединскому работали снайперы. Также Водяное и Широкино враг обстреливал из вооружения БМП.

На Луганском направлении из 152-мм артиллерии противник бил по Калиново-Попасной, Новозвановке и Троицкому, по двум последним и Крымскому, Орехово, Попасной, Катериновке — из 122-мм артиллерии и минометов разных калибров.

"ПТРК неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперы — по Станице Луганской (в районе участка разведения). По Валуйскому также огонь вел снайпер", — добавили в штабе.

На Донецком направлении злоумышленники из танка и минометов разных калибров неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту "Бутовка", Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское.

Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия атаковали Зайцево и Троицкое. Также по Зайцево и Опытному работал снайпер.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Видео: Військове телебачення України