На Донбассе за сутки боевики более 80 раз стреляли, ранен боец АТО

По Авдеевки террористы, в частности, били из танка, отметили в штабе спецоперации.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошедшие сутки, 27 февраля, вбоевики 84 раза стреляли, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях.

На Мариупольском из 122-мм артиллерии атаковали Широкино, из 120- и 82-мм минометов — Водяное, Гнутово, Новотроицкое и Павлополь.

Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по Талаковке, Павлополю, Водяному, Новотроицкому, Широкино, Гнутово. Из вооружения БМП враги вели огонь по Широкино, Водяному и Лебединскому, по Талаковке работал снайпер.

На Донецком направлении танк боевиков неоднократно бил по Авдеевке. Из 120- и 82-мм минометов захватчики обстреляли Троицкое, Новолуганское, Луганское, Верхнеторецкое, Опытное, Авдеевку, шахту "Бутовка".

Из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Пескам, Зайцево, Луганскому, Каменке и Троицкому.

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов злоумышленники обстреляли Новоалександровку, Станицу Луганскую и Валуйское, по Лобачево стрелял снайпер.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Видео: Військове телебачення України