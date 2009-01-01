На Донбассе за сутки боевики более 80 раз стреляли, ранен боец АТО

По Авдеевки террористы, в частности, били из танка, отметили в штабе спецоперации.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По его данным, на востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях.
На Мариупольском из 122-мм артиллерии атаковали Широкино, из 120- и 82-мм минометов — Водяное, Гнутово, Новотроицкое и Павлополь.
Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по Талаковке, Павлополю, Водяному, Новотроицкому, Широкино, Гнутово. Из вооружения БМП враги вели огонь по Широкино, Водяному и Лебединскому, по Талаковке работал снайпер.
На Донецком направлении танк боевиков неоднократно бил по Авдеевке. Из 120- и 82-мм минометов захватчики обстреляли Троицкое, Новолуганское, Луганское, Верхнеторецкое, Опытное, Авдеевку, шахту "Бутовка".
Из гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Пескам, Зайцево, Луганскому, Каменке и Троицкому.
На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов злоумышленники обстреляли Новоалександровку, Станицу Луганскую и Валуйское, по Лобачево стрелял снайпер.
Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.