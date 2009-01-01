На Донбассе боевики более полсотни раз стреляли, ранен боец АТО

Сегодня террористы открывали огонь из разного оружия.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По его данным, на востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях.
На Мариупольском из 120- и 82-мм минометов обстреливали Водяное, Новотроицкое и Павлополь.
Кроме того, эти же населенные пункты, Талаковку, Широкино, Гнутово противник атаковали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Широкино, Водяному, Лебединскому враг бил из вооружения БМП, по Талаковке — работал снайпер.
На Донецком направлении по Авдеевке неоднократно вел огонь танк, из 120- и 82-мм минометов боевики также обстреляли ее, Троицкое, Новолуганское, Опытное, шахту "Бутовка", Луганское.
"Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Пескам, Зайцево, Луганскому, Каменке и Троицкому. На Луганском направлении по Лобачево огонь вел снайпер", — добавили в штабе.
Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.