На Донбассе враг десятки раз стрелял, ранен боец АТО

Сегодня боевики открывали огонь на трех направлениях.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По его данным, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.
"На Мариупольском из вооружения БМП и гранатометов неоднократно стреляли по Павлополю, Марьинке, Водяному, Широкино", — отметили в ведомстве.
По последнему населенному пункту и Талаковке также работали снайперы.
На Луганском направлении враг из гранатометов и стрелкового оружия бил по Новозвановке. На Донецком из 82-миллиметровых минометов террористы, в частности, обстреляли Луганское, а из стрелкового оружия — Зайцево.
Ранее сообщалось, что 2 января в районе Марьинки Донецкой области после нарушения правил обращения с оружием и запрета на употребление алкоголя погибли два украинских военных и столько же были ранены.