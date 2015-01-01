На Донбассе враг десятки раз стрелял, ранен боец АТО

Сегодня боевики открывали огонь на трех направлениях.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

Во вторник, 3 января, вс начала суток и до 18 часов боевики 23 раза обстреляли позиции украинских силовиков, ранен один боец.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

"На Мариупольском из вооружения БМП и гранатометов неоднократно стреляли по Павлополю, Марьинке, Водяному, Широкино", — отметили в ведомстве.

По последнему населенному пункту и Талаковке также работали снайперы.

На Луганском направлении враг из гранатометов и стрелкового оружия бил по Новозвановке. На Донецком из 82-миллиметровых минометов террористы, в частности, обстреляли Луганское, а из стрелкового оружия — Зайцево.

Ранее сообщалось, что 2 января в районе Марьинки Донецкой области после нарушения правил обращения с оружием и запрета на употребление алкоголя погибли два украинских военных и столько же были ранены.

Видео: Військове телебачення України