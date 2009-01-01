На Донбассе боевики почти 40 раз стреляли, есть раненые и травмированные воины АТО

На востоке нашей страны террористы использовали разное оружие.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В четверг, 9 марта, вс начала суток и до 18 часов боевики 39 раз стреляли, ранены трое украинских военнослужащих, двое — травмированы.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях.

На Мариупольском из минометов разных калибров атаковали Новотроицкое, Водяное, Павлополь и Богдановку.

Из гранатометов и стрелкового оружия — Лебединское, Новогригорьевку, Широкино, Чермалык, Водяное, Гнутово. Снайпер работал по Талаковке.

На Луганском направлении злоумышленники из минометов разных калибров били по Новоалександровке, Попасной, из гранатометов и стрелкового оружия — по Новозвановке, а также Станице Луганской.

На Донецком направлении из минометов разных калибров враг обстреливал Авдеевку, Дачу и Луганское, из гранатометов и стрелкового оружия — Каменку, Луганское, Пески, Невельское, Зайцево и Троицкое, из стрелкового оружия — Майорск. По Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Видео: Військове телебачення України