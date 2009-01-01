На Донбассе боевики притихли, но ранен боец АТО

Сегодня на востоке нашей страны террористы стреляли 27 раз, отметили в штабе спецоперации.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

В среду, 22 февраля, вс начала суток и до 18 часов боевики 27 раз стреляли, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны противник уменьшил количество обстрелов.

В частности, на Мариупольском направлении террористы из "Градов-П" ("Партизан"), 122-мм артиллерии, минометов разных калибров атаковали Водяное, из минометов — Лебединское и Широкино.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Гнутово и Павлополю. На Донецком направлении из 82-мм минометов били по Луганскому, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — по нему же, Опытному, Пескам, Зайцево.

По Луганскому злоумышленники также вели огонь из вооружения БМП.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Видео: Військове телебачення України