На Донбассе боевики притихли, но ранен боец АТО

Сегодня на востоке нашей страны террористы стреляли 27 раз, отметили в штабе спецоперации.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны противник уменьшил количество обстрелов.
В частности, на Мариупольском направлении террористы из "Градов-П" ("Партизан"), 122-мм артиллерии, минометов разных калибров атаковали Водяное, из минометов — Лебединское и Широкино.
Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Гнутово и Павлополю. На Донецком направлении из 82-мм минометов били по Луганскому, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — по нему же, Опытному, Пескам, Зайцево.
По Луганскому злоумышленники также вели огонь из вооружения БМП.
Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.