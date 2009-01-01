На Донбассе боевики за сутки десятки раз стреляли, ранен боец АТО

Террористы, в частности, открывали огонь из артиллерии.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 15 декабря, боевики 60 раз стреляли, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

"На Мариупольском из 122-мм артиллерии обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров — Павлополь, Красногоровку и Широкино", — отметили в пресс-службе.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия атаковали последний населенный пункт, Павлополь, Гнутово и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке работал снайпер.

На Луганском направлении враг из 120- и 82-мм минометов бил по Новозвановке и Троицкому. Новозвановку боевики обстреливали и из гранатометов, стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов атаковали Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

"На Донецком — из 152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров — Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое", — добавили в штабе.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что в захваченной Кидиевке (до переименования — Стаханов) боевики убили местного жителя, еще одного — ранили. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

Видео: Військове телебачення України