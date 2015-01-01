На Донбассе "мотострелок" ЛНР покинул пост на передовой и отжал авто, чтобы сбежать

Инцидент случился вчера, отметили в Миноброны.

Боевик на Донбассе, иллюстрация informator.lg

В среду, 11 января, на Донбассе военнослужащий "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка)Виталий Кириенко c позывным "Херсон" самовольно покинул пост на передовой позиции.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.

В ведомстве уточнили, что после бегства боевик "завладел транспортным средством гражданского лица для ухода от преследования".

"Военнослужащие ВС РФ продолжают самовольно оставлять передовые позиции на оккупированных территориях востока Украины из-за нежелания выполнять преступные приказы об обстреле мирного населения и принимать участие в боевых действиях", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что на Донбассе самовольно покинули место службы десять членов подразделения противовоздушной обороны "7-й отдельной мотострелковой бригады". Узнать больше об инциденте можно здесь.