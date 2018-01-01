На Донбассе не будет традиционной миротворческой операции ООН — Волкер

Россия должна видеть введение миротворцев как конструктивный механизм для имплементации "Минска", отметил спецпредставитель Госдепа.

На Донбассе не будет традиционной миротворческой операции через систему ООН, сказал Курт Волкер 5 канала

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на Донбассе не будет традиционной миротворческой операции через систему Организации Объединенных наций.

На востоке украинского государства миссия миротворцев будет базироваться на добровольном участии стран, рассказал дипломат в Вашингтоне в Центре международной прессы Госдепартамента, сообщает "Радио Свобода".

"… то, о чем мы говорим в случае с Восточной Украиной, — это совсем другое. Это не будет традиционная миротворческая операция через систему ООН — она будет базироваться на добровольном участии государств", — отметил политик.

Спецпредставитель ведомства сказал, что рассматривает миссию исключительно как "переходный механизм", он сомневается в применении РФ права вето в Совете Безопасности Организации для блокирования операции.

"Никто не предлагает это навязывать — Россия должна видеть это (введение миротворцевка — Ред.) к конструктивный механизм для имплементации Минских договоренностей…", — добавил дипломат.

Ранее Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.