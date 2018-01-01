На Донбассе не будет традиционной миротворческой операции ООН — Волкер

Россия должна видеть введение миротворцев как конструктивный механизм для имплементации "Минска", отметил спецпредставитель Госдепа.
На востоке украинского государства миссия миротворцев будет базироваться на добровольном участии стран, рассказал дипломат в Вашингтоне в Центре международной прессы Госдепартамента, сообщает "Радио Свобода".
"… то, о чем мы говорим в случае с Восточной Украиной, — это совсем другое. Это не будет традиционная миротворческая операция через систему ООН — она будет базироваться на добровольном участии государств", — отметил политик.
Спецпредставитель ведомства сказал, что рассматривает миссию исключительно как "переходный механизм", он сомневается в применении РФ права вето в Совете Безопасности Организации для блокирования операции.
"Никто не предлагает это навязывать — Россия должна видеть это (введение миротворцевка — Ред.) к конструктивный механизм для имплементации Минских договоренностей…", — добавил дипломат.
Ранее Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.