На Донбассе подразделения войск РФ находятся в трех захваченных городах — Жебривский

На востоке нашей страны становится все меньше "идейных" боевиков, сказал глава Донецкой ОВГА.

Российские военные, иллюстрация uapress.info

На Донбассе подразделения регулярныхдислоцируются в трех захваченных боевиками городах — в Снежном, Донецке и Луганске.

Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал в эфире "5 канала".

В то же время он подчеркнул, что на востоке нашей страны становится все меньше "идейных" террористов, которые поддерживают "русский мир".

"Мы четко понимаем, где есть локация чистых россиян из регулярных войск: это батальонно-тактическая группа в Донецке, батальонно-тактическая группа в Снежном и ротно-тактическая группа в Луганске", — заявил чиновник.

По его словам, в бандах противника "очень много наемников, которые "служат", из России — не только ЧВК "Вагнера", это более подготовленные — есть и "мясо"…, которое приходит за деньги".

Напомним, в августе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко говорил, что на Донбассе военная группировка врага насчитывает до 40 тыс. человек, в нее входят боевики, наемники и кадровые военные РФ.

Видео: 5 канал