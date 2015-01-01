Сутки в АТО: на Донбассе пропали три наших воина. Боевики 51 раз обстреляли позиции ВСУ

Связаться с пропавшими военными так и не удалось. Никакой информации, кроме той, которая подавалась ранее нет.

Позиции сил АТО на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошедшие сутки, 8 января, в зоне проведения АТО, террористы, используя запрещенные Минскими соглашениями артиллерию и минометы, 51 раз открывали огонь по позициям ВСУ на всех направлениях. В результате боев три наши воина ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино. Из 120 и 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутовому, Троицкому, Водяному, Талаковке, и Широкиному. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке — танк.

На Луганском направлении из минометов различных калибров обстреляли Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия — Новозвановку, Лопаскино и Станицу Луганскую. По Троицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики били по Луганскому. Из 82 миллиметровых минометов — по Авдеевке, Майорску и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия — по Луганскому, Зайцевому и Авдеевке. По Луганском огонь вела БМП противника.

Кроме того, по информации спикера пресс-центра штаба АТО Леонида Матюхина, состояние двоих из трех украинских военных удовлетворительное, сообщает 112 Украина.

"Известно, что трое военных ранены на разных направлениях. Знаю, что состояние двоих — удовлетворительное, третьего — не могу точно сказать…", — заявил Матюхин.

Говоря о том, удалось ли связаться с пропавшими военными, спикер сказал: "К сожалению, до сих пор никакой информации, кроме той, которая подавалась вчера вечером, нет".

Как сообщалось, 8 января были ранены трое военнослужащих ВСУ, еще трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения не вернулись к месту расположения подразделения.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.