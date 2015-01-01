На Донбассе разоблачили "армию оборотней". Агенты боевиков без колебаний убивали наших солдат

Задержанные пояснили, что "сливали" информацию не за деньги и хотят вернуть Советский Союз.

Скриншот Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть агентов боевиков. Десятки людей месяцами системно сливали боевикам информацию о линии украинской обороны в Торецке.

Одним точным ударом контрразведчики смогли накрыть эту сеть, сообщает ТСН.

Задержанные пояснили, что "сливали" информацию не за деньги и хотят вернуть Советский Союз.

Пожилая женщина без всяких колебаний убивала украинских солдат. Днем она получала украинскую пенсию. Вечером точно наводила вражескую артиллерию на украинские позиции. На вопрос: "За что?" ответить не может.

"Украина нормальная. Пенсию, слава Богу, платят", — говорит пенсионерка Ольга Любочка, которая и была корректировщиком обстрелов боевиков.

Как минимум от одного ее звонка здесь погибли люди. Эта женщина — лишь часть мощной сети, которую враг развернул в украинских прифронтовых селах. Найти тех, у кого в голове "шумят российские березы", а за пазухой камни для украинских солдат, здесь не трудно.

Сеть информаторов — разветвленная. Разные люди по статусу, по средствам. Кое-кто поставлял информацию боевикам целыми семьями, не думая об опасности для собственных детей. Эта система работала, как часовой механизм. Но ее работу уже прекратили.

Взять вражеского агента нетрудно. Обычно предатели в прифронтовых селах чувствуют себя уверенно и не слишком заботятся о безопасности. Контрразведчики задержали Анатолия Приму, который "сливал" боевикам информацию о позициях Вооруженных сил Украины. Агент работал семейным подрядом. Привлек к сбору информации жену и дочь.

"Я просто поделилась с родным человеком тем, что я видела", — плачет дочь агента боевиков Виктория. И отца в квартире нет — на работе, копает уголь. На выходе из шахты его ждут контрразведчики. Впоследствии выясняется, что его сын тоже воюет против Украины. Последнее задание шахтера-оборотня — собрать информацию о системах противовоздушной обороны в Торецке.

Координатор информационной сети Роман Коровин, более известный как "Рэмбо", находится в оккупированной Горловке. Он — бывший офицер МВД — вместе с другим предателем Сергеем Громенко создали сеть информаторов в Торецке.

В телефонных разговорах горловские кураторы как могут подогревают ненависть своих агентов к украинской армии. Они разговаривают на одном языке. Языком ненависти. Их много.

По данным контрразведки, против Украины в прифронтовой полосе работают сотни оборотней. Программа максимум — раскрыть систему украинской обороны. Программа минимум — нанести как можно больше потерь Вооруженным силам.

Боевик "Филин" мобилизует все контакты в Торецке — друзей, родственников, собственную жену, даже бывшую любовницу. Больше десятка людей. "Я не давал информацию. Я просто общался со своим свояком", – убеждает еще один информатор боевиков Александр Шевченко.

Он врет, о чем свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры. Женский голос принадлежит жене боевика Филатова. Она приводит — он стреляет.

Чтобы не успела убежать из города, к ней пожаловали ночью.

Ни один из них не получал денег за свою грязную работу. Говорят, что родились в Советском Союзе и хотят вернуть те времена. Но в мрачном Торецке, к сожалению, осталось немало похожих на задержанных. Тех, кто ненавидит сегодняшний день, и ради прошлого готов убивать собственное будущее.

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