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На Донбассе Россия хочет сохранить свою колонию — Климкин

Сегодня, 12:55

РФ не желает "творить мир", отметил министр.

Россия,флаг
Флаг РФ, иллюстрация Reuters
Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что на захваченной части Донбасса Российская Федерация хочет сохранить свою колонию.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter после очередного разговора со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

В то же время чиновник подчеркнул, что РФ не хочет мира на востоке нашей страны.

"… Мы видим, что Россия не хочет "творить мир", а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить все как есть и даже сделать хуже. Это не пройдет. Работаем дальше", — говорится в сообщении.

Ранее Курт Волкер говорил, что РФ на 100% контролирует происходящее на неподконтрольной Киеву территории востока Украины, очевидно, были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в "гражданской администрации" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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Украина, Россия, Донбасс, США, Климкин, Волкер, колония
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