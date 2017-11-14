На Донбассе Россия хочет сохранить свою колонию — Климкин

РФ не желает "творить мир", отметил министр.

Флаг РФ, иллюстрация Reuters

Глава Министерства иностранных делзаявил, что на захваченной части Донбассахочет сохранить свою колонию.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter после очередного разговора со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

В то же время чиновник подчеркнул, что РФ не хочет мира на востоке нашей страны.

"… Мы видим, что Россия не хочет "творить мир", а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить все как есть и даже сделать хуже. Это не пройдет. Работаем дальше", — говорится в сообщении.

За останні кілька днів 5-та чи 6-та розмова з Куртом. Вдячний за відданість нашій спільній справі. Ми бачимо, що Росія не хоче "творити мир", а хоче зберегти свою колонію на Донбасі, залишити все як є і навіть зробити гірше. Це не пройде. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 14, 2017

Ранее Курт Волкер говорил, что РФ на 100% контролирует происходящее на неподконтрольной Киеву территории востока Украины, очевидно, были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в "гражданской администрации" так называемых "ЛНР" и "ДНР".