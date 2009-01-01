На Донбассе Россия "утилизирует" русских националистов — эксперт

Только 25% субъектов РФ к 2017 году оказались способны обеспечивать себя самостоятельно, отметил Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

очень важен длякак "место для утилизации чисто российского элемента — русских и русских националистов".

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде", отвечая на вопрос, нужен ли РФ Донбасс в ее составе.

В то же время эксперт подчеркнул, что в России нет таких гуманистических принципов — прокормить еще один "рот".

"Там только 25% субъектов федерации к 2017 году оказались способны обеспечивать себя самостоятельно. Остальные кормятся из федерального бюджета. Поэтому России безразлично — кормить ли еще двух так же, как и остальных", — сказал он.

При этом "Донбасс очень важен для России как место для утилизации чисто российского элемента — русских и русских националистов". "До 2012 года русский национализм рос мощными темпами в России. Он захватил часть русской интеллигенции, чиновников и военных", — заявил собеседник.

"Все это было уничтожено и использовано Кремлем в его авантюре против Украины. Принцип простой — хочешь быть русским, иди воюй на Донбасс. Место русского — не в России, а за ее пределами", — считает аналитик.

"Место, где должны быть русские, называется "Новороссией", а русские патриоты в России хотят "Новороссию" в своей собственной стране, а не за рубежом. Но Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.) их переиграл и практически уничтожил", — отметил социолог.

Напомним, ранее Виктор Небоженко говорил, что в отношении Украины действуют две прямо противоположные стратагемы (хитроумные планы — ред.) Кремля — блицкриг и стратегическое изматывание Украины.