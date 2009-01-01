Вражеские обстрелы и потери сил АТО. На Донбассе воины жестко подавляли активность боевиков

Вчера на востоке нашей страны террористы более десяти раз стреляли.

Силовик на Донбассе, иллюстрация facebook.com/ato.news

за прошлые сутки, 1 ноября, боевики 17 раз нарушили, в частности, открывали огонь из запрещенноготяжелого вооружения, погиб один украинский военный, один ранен, а еще один — получил боевую травму.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы 13 раз ответным огнем жестко подавляли активность врага.

На Луганском направлении вечером террористы четыре раза били по позициям неподалеку Крымского, используя весь спектр пехотного вооружения и 82-мм минометы, воины симметрично отвечали противнику.

В результате огневого противостояния около 23 часов получил и боевую травму один защитник Украины. Также после 18 часов злоумышленники выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров на подступах к Троицкому.

На Приморском направлении вечером противник почти час вел огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам возле Старогнатовки. "… днем в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины, а еще один получил тяжелые ранения", — отметили в штабе.

На Донецком направлении горячей точкой остается промзона Авдеевки, там вечером враг несколько часов бил из различных видов гранатометов по позициям сил АТО. Под огонь из этого же оружия в конце суток попали защитники Луганского и Майорска.

Видео: Військове телебачення України