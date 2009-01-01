На Донбассе сложная ситуация, ранены и травмированы семь бойцов АТО

На востоке нашей страны за сутки террористы десятки раз открывали огонь.

Каска, иллюстрация Facebook.com

за прошлые сутки, 28 мая, боевики 48 раз стреляли по позициям украинских воинов, в частности, использовали запрещенноетяжелое вооружение, ранены и травмированы семь бойцов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что ситуация на востоке нашей страны остается сложной, но контролируемой украинскими защитниками.

На Приморском направлении террористы 20 раз открывали огонь, в частности, дважды из 120-мм минометов атаковали позиции на подступах к Красногоровке, из 82-мм минометов били по воинам в районе Марьинки и Чермалыка.

Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого в темное время суток бандиты неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Донецким направлении незаконные вооруженные формирования до полуночи чаще всего атаковали опорные пункты, расположенным в пригороде Авдеевки. Для провокаций враг в основном использовал гранатометы и стрелковое оружие, время от времени — 82-мм минометы.

Из окрестностей захваченного Донецка противник также из гранатометов бил по позициям неподалеку поселка Пески, а из пригорода оккупированной Горловки вел огонь из вооружения БМП и легкого пехотного вооружения по нашим укреплениям в районе Зайцево.

Всего на Донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов. На Луганском зафиксировано 10 фактов использования террористами оружия, половина из них — в темное время суток.

Воинов, которые держат оборону возле Катериновки и Крымского, противник обстреливал из 82-мм минометов и гранатометов, у поселков Валуйское и Донец враг использовал стрелковое оружие, а у Троицкого — крупнокалиберные пулеметы и станковый противотанковый гранатомет.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала 2017 года в зоне проведения АТО погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены. Ознакомиться со сведениями министерства можно здесь.

Видео: Військове телебачення України