На Донбассе украинские военные взяли в полукольцо два захваченных города — эксперт

Группировка войск нашей страны "нависла" над Ясиноватой, отметил Машовец.

Силовик на Донбассе, иллюстрация nv.ua

Украинские военнослужащие взяли в полукольцо захваченные боевиками Докучаевск и

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что на Донбассе "ползучее наступление" идет не только в районе подконтрольного террористам Дебальцево (на Светлодарской дуге — ред.).

"Можно отметить Докучаевск, Авдеевку, районы западнее Горловки и севернее Мариуполя", — сказал военный эксперт.

По его словам, в результате этих маневров Докучаевск и Горловка оказались в полукольце, "украинская группировка (войск — ред.) нависла над Ясиноватой и, в случае чего, может продвинуться на Енакиево".

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге пехота Вооруженных Сил Украины немного "подровняла" передовые позиции. Ознакомиться со сведениями активиста можно здесь.