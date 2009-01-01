На Донбассе увеличилось количество украинских заложников — Геращенко

На сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек.

На оккупированном Донбассе количество украинских заложников увеличилось до 118 человек.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.

"К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек, это гражданские и военные", — сообщила Геращенко.

По ее словам, количество заложников возросло и за счет гражданских, "которых хватают на оккупированных территориях", и за счет украинских военных, которые были задержаны боевиками.

Напомним, почти 200 человек из списка ЛДНР на обмен отказываются покидать Украину.