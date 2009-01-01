На Донбассе весеннее обострение "русского мира" по всей линии фронта — Жебривский

У оккупантов все меньше личного состава на передке, потому что каждый раз меньше желающих гибнуть за "русский мир".

Боевики на Донбассе, иллюстрация. mediarnbo.org На Донбассе вдоль всей линии фронта наблюдается "весеннее обострение русского мира", боевики бьют из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"У рашистов весеннее обострение "русского мира". Лупят как безумные из танков, САУ, минометов — фактически из всего, что запрещено "Минском". Обострение по всей линии фронта", — пишет он.

"У оккупантов все меньше личного состава на передке, потому что каждый раз меньше желающих гибнуть за эфемерный "русский мир". И недостаток живой силы они компенсируют массированностью обстрелов" — считает Жебривский.

Напомним, 5 марта, в зоне проведения АТО боевики продолжили обстрелы по всей линии соприкосновения. Всего зафиксировано 100 обстрела. Двое наших военных ранены, трое травмированы.