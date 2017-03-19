На Донбассе враг бил по позициям силовиков на всех направлениях, опубликована карта зоны АТО

В Попаснянском районе тоже продолжались круглосуточные обстрелы со стороны противника.

Боевики на Донбассе stainlesstlrat.livejournal.com

На Донбассе за минувшие сутки следствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро — получили ранения.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник .

На Луганском направлении за прошедшие сутки активные боевые действия продолжились. Особенно это было заметно в Крымском. Там враг активизировался около 10 утра и до позднего вечера проводил массированные обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения. Так, за сутки боевики выпустили по защитникам Крымского более 140 мин, 10 артиллерийских снарядов калибром 152 мм и дважды выстрелили из танка. Рост интенсивности вражеских обстрелов в Крымском фиксировался утром, в обед и поздно вечером. В промежутках между этими эпизодами бандформирования провоцировали наших военных, открывая огонь по их позициям из стрелкового оружия.

В Попаснянском районе тоже продолжались круглосуточные обстрелы со стороны противника, впрочем тяжелое вооружение применялось уже реже — до 30 минометных мин силы оккупанта выпустили по тамошним позициям сил АТО в течение прошлых суток. Подавляющее число случаев нарушения тишины пришлись на окраины Попасной и были произведены из легкого вооружения.

В Станично-Луганском районе после полуночи боевики выпустили 10 мин по нашим позициям вблизи Сизого, а после захода солнца открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Станицы Луганской. Суммарно сеансы вражеского беспокоящего огня продолжались около четырех часов.

По информации, которую сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего вчера на Луганском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, 10 из них — из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении спокойных участков фронта вчера не было. В темное время суток на Светлодарской дуге противник активно применял тяжелое вооружение, выпустив около 50 мин. Днем противник на этом участке фронта открывал огонь преимущественно из легкого вооружения, включая снайперское оружие и вооружение БМП.

На горловском периметре основным районом боевой активности противника остаются северные окраины оккупированной Горловки. Там оккупант активно открывал огонь из легкого вооружения, а также эпизодически выпускал по несколько мин за раз в сторону наших укреплений.

В Авдеевке и ее окрестностях боевая активность врага остается высокой. Суммарно за прошедшие сутки бандформирования обстреливали эти украинские рубежи обороны около 14 часов.

Каждый очередной эпизод нарушения тишины противником сопровождался применением минометов.

В районе Донецкого аэропорта было спокойнее, чем сутками ранее. Минометы противник применял реже, однако вооруженные провокации из легкого вооружения так и не прекратил.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, 17 которых — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении география боевых действий остается постоянной: боевики стреляют вдоль всей линии фронта. В Марьинском районе вечером бандформирования провели по одному минометному обстрелу Марьинки и Красногоровки, при этом сопровождая каждый из них огнем из легкого вооружения.

Далее на юг вдоль линии соприкосновения, в районе Докучаевска, враг неоднократно в течение суток открывал огонь из вооружения БМП по нашим позициям.

На юге Мариупольского направления — без изменений – "горячее всего". От самой полуночи боевики вели беспокоящий огонь в направлении позиций защитников Водяного. Когда же усилия врага спровоцировать наших военных оказались напрасными, в 8 утра бандформирования открыли огонь из 122-мм артиллерии. За час враг выпустил около 50 снарядов, но и на этом не остановился. Здесь до конца суток силы оккупанта активно применяли БМП и весь спектр легкого вооружения против сил АТО.

Традиционно минометы российско-оккупационные войска использовали за прошедшие сутки в Широкино и Гнутово, а около 22 часов выпустили 7 снарядов из пушек по украинским позициям в Павлополе.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 29 вражеских обстрелов, в том числе 9 — из тяжелого вооружения.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали, как в Авдеевке боевики посылают своих людей "на убой".