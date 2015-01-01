На Донбассе враг более 30 раз стрелял, ранен боец АТО

Сегодня боевики открывали огонь на трех направлениях.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По его данным, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.
"На Мариупольском направлении террористы из минометов неоднократно обстреливали Водяное и Широкино", — отметили в пресс-службе.
Последний населенный пункт, Гнутово, Талаковку, Павлополь атаковали из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкино огонь вела БМП. На Луганском враг бил по Новозвановке из 120-мм минометов, по Новоалександровке и Станице Луганской — из гранатометов.
На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов боевики вели огонь по Троицкому и Зайцево. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.
Напомним, 2 января в районе Марьинки Донецкой области после нарушения правил обращения с оружием и запрета на употребление алкоголя погибли два украинских военных, столько же были ранены.