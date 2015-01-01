На Донбассе враг более 30 раз стрелял, ранен боец АТО

Сегодня боевики открывали огонь на трех направлениях.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В среду, 4 января, вс начала суток и до 18 часов боевики 32 раза обстреляли позиции украинских силовиков, ранен один боец.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

"На Мариупольском направлении террористы из минометов неоднократно обстреливали Водяное и Широкино", — отметили в пресс-службе.

Последний населенный пункт, Гнутово, Талаковку, Павлополь атаковали из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкино огонь вела БМП. На Луганском враг бил по Новозвановке из 120-мм минометов, по Новоалександровке и Станице Луганской — из гранатометов.

На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов боевики вели огонь по Троицкому и Зайцево. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

Напомним, 2 января в районе Марьинки Донецкой области после нарушения правил обращения с оружием и запрета на употребление алкоголя погибли два украинских военных, столько же были ранены.

Видео: Військове телебачення України