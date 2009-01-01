На Донбассе враг десятки раз стрелял, ранены бойцы АТО

Сегодня на востоке нашей страны боевики, в частности, открывали огонь из гранатометов.

Боевик на Донбассе, иллюстрация infokava.com

В среду, 18 января, вс начала суток и до 18 часов боевики 30 раз стреляли, ранены два украинских военных.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

"Из минометов обстреливали Талаковку (Мариупольское направление — ред.)", — отметили в пресс-службе.

Из гранатометов и стрелкового оружия били по последнему населенному пункту, Славному, Павлополю, Гнутово, Новотроицкому, Широкино и Водяному. По Новотроицкому работал снайпер.

На Луганском направлении из минометов калибром 120 мм враг атаковал Новоалександровку и Троицкое, из 82-мм минометов — Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия — ее и Станицу Луганскую.

По Новозвановке противник также вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. "На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Зайцево и Авдеевки", — добавили в штабе.

Ранее журналист Александр Махов сообщил, что диверсионная группа боевиков пыталась прорваться в поселок Новолуганское Донецкой области (находится под захваченной Горловкой), украинские военные отразили атаку противника.

Видео: Військове телебачення України