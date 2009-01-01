На Донбассе враг несколько раз стрелял, но ранены два бойца АТО

Сегодня террористы, в частности, открывали огонь из гранатометов.

Боевик на Донбассе, иллюстрация facebook.com/nova.gorlivka

В четверг, 14 сентября, вс начала суток и до 18 часов активность боевиков была минимальной, зафиксированы три обстрела позиций украинских воинов, один из которых характеризуется как неприцельный, ранены два наших защитника.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что бойцы были ранены на Донецком направлении у поселка Пески около 14 часов в результате гранатометного обстрела, их госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

На Приморском направлении утром возле Павлополя террористы выпустили более 20 мин калибром 82-мм и били из гранатометов по укреплениям сил АТО, а в районе Водяного около 6 часов утра зафиксирован неприцельный обстрел.

"… несмотря на снижение или повышение активности российско-оккупационных группировок, украинские войска находятся в полной готовности дать адекватный ответ врагу", — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.

Видео: Військове телебачення України