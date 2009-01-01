На Донбассе враг стрелял более 20 раз, ранен боец АТО

Боевики открывали огонь на трех направлениях, Пески обстреливал снайпер.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В понедельник, 23 января, вс начала суток и до 18 часов боевики 22 раза стреляли, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По данным ведомства, террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

"На Мариупольском из 120- и 82-миллиметровых минометов неоднократно вели огонь по Красногоровке", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, враг из гранатометов и стрелкового оружия атаковал Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское.

На Луганском направлении противник из 82-миллиметровых минометов бил по Троицкому, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по Крымскому, Новозвановке, а также Новоалександровке.

На Донецком — из гранатометов и стрелкового оружия — злоумышленники открывали огонь по Авдеевке. По Пескам работал снайпер, а по Луганскому террористы стреляли из вооружения БМП.

Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил, что 16-22 января на востоке Украины уничтожены 14 боевиков, а более 20 — получили ранения.

Видео: Військове телебачення України