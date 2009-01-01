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На Донбассе за сутки боевики более 70 раз стреляли, есть раненые бойцы АТО

Сегодня, 09:01

Противник открывал огонь на трех направлениях.

боевики, Луганск 04
Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters
За прошедшие сутки, 20 февраля, в зоне АТО на Донбассе боевики 74 раза стреляли, ранены двое украинских военнослужащих, семеро — травмированы.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

В частности, на Мариупольском из 120-мм минометов обстреляли Новотроицкое, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Чермалык, Талаковку, Старогнатовку, Водяное, Гнутово и Широкино.

По трем последним, Павлополю и Новотроицкому работали снайперы. На Донецком направлении враг из 120- и 82-мм минометов атаковал Новолуганское, Авдеевку, Луганское, Зайцево и Троицкое.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по Авдеевке, Пескам, Новоселовке, Верхнеторецкому, Каменке, Луганскому, Зайцево и Желтому. По Опытному и Луганскому злоумышленники неоднократно вели огонь из вооружения БМП, по Авдеевке — стреляли снайперы.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов — Новозвановку. По Станице Луганской и Желтому работали снайперы.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Видео: Військове телебачення України

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