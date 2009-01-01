На Донбассе за сутки боевики более 70 раз стреляли, есть раненые бойцы АТО

Противник открывал огонь на трех направлениях.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошедшие сутки, 20 февраля, вбоевики 74 раза стреляли, ранены двое украинских военнослужащих, семеро — травмированы.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях из разного оружия.

В частности, на Мариупольском из 120-мм минометов обстреляли Новотроицкое, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Чермалык, Талаковку, Старогнатовку, Водяное, Гнутово и Широкино.

По трем последним, Павлополю и Новотроицкому работали снайперы. На Донецком направлении враг из 120- и 82-мм минометов атаковал Новолуганское, Авдеевку, Луганское, Зайцево и Троицкое.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по Авдеевке, Пескам, Новоселовке, Верхнеторецкому, Каменке, Луганскому, Зайцево и Желтому. По Опытному и Луганскому злоумышленники неоднократно вели огонь из вооружения БМП, по Авдеевке — стреляли снайперы.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов — Новозвановку. По Станице Луганской и Желтому работали снайперы.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Видео: Військове телебачення України