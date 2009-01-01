На Донбассе за сутки боевики почти 90 раз стреляли, ранены бойцы АТО

Под Авдеевкой враг бил по позициям силовиков из танка, отметили в штабе спецоперации.

Боевик с оружием, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 7 февраля, вбоевики 89 раз стреляли, ранены три украинских воина, столько же — травмированы.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что по позициям наших бойцов в районе Авдеевки Донецкой области вел огонь танк.

"На Донецком направлении из 152 и 122-мм артиллерии враг обстреливали Луганское", — отметили в пресс-службе.

Из минометов разных калибров, гранатометов и стрелкового оружия атаковал, в частности, — Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское.

По Луганскому и Верхнеторецкому террористы открывали огонь из вооружения БМП.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово, из минометов — Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия — Водяное, Павлополь, Лебединское, Широкино и Березовое.

На Луганском злоумышленники атаковали позиции под Крымским из 122-мм артиллерии, из минометов били по нему же, Троицкому, Попасной, Новозвановке, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — по Новоалександровке.

Ранее экс-глава СБУ, представитель Украины в минской переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук выразил мнение, что на востоке нашей страны не стоит ожидать серьезного фронтального наступления боевиков.

Видео: Військове телебачення України