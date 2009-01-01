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На Луганщине боевики обстреляли опорники сил АТО, получили ответку из гранатометов

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У Трехизбенки террористы обстрелял позиции ВСУ из СПГ.

Силовики, Муравский 09 гранатомет
Силовики ведут огонь из станкового гранатомета Facebook Дмитрия Муравского
Вчера, 10 октября, на Луганском направлении боевики и российские военные на Донбассе 7 раз прицельно обстреляли наши позиции. Тяжелое оружие при этом не применялось.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко рассказал сегодня на брифинге.

Так, с 15:30 до 18:30 возле Новоалександровки противник совершил четыре непродолжительных обстрела наших позиций из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. В двух случаях украинские подразделения открывали ответный огонь.

Также ночью и утром враг обстрелял из легкого пехотного оружия наши опорные пункты вблизи Крымского и станции Донец.

В районе Трехизбенки противник обстрелял позиции ВСУ из станкового противотанкового гранатомета. Обстрел прекратился после ответа наших подразделений огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, добавил Лысенко.

Ранее "Главред" сообщал, что 10 октября боевики 15 раз нарушили "перемирие". В ответ ВСУ 9 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий 4 военнослужащих получили ранения.

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Лысенко, боевики, обстрел, ответка, Новоалександровка, Крымское, Трехизбенка, опорники
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