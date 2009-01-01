На Луганщине боевики обстреляли опорники сил АТО, получили ответку из гранатометов

У Трехизбенки террористы обстрелял позиции ВСУ из СПГ.
Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко рассказал сегодня на брифинге.
Так, с 15:30 до 18:30 возле Новоалександровки противник совершил четыре непродолжительных обстрела наших позиций из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. В двух случаях украинские подразделения открывали ответный огонь.
Также ночью и утром враг обстрелял из легкого пехотного оружия наши опорные пункты вблизи Крымского и станции Донец.
В районе Трехизбенки противник обстрелял позиции ВСУ из станкового противотанкового гранатомета. Обстрел прекратился после ответа наших подразделений огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, добавил Лысенко.
Ранее "Главред" сообщал, что 10 октября боевики 15 раз нарушили "перемирие". В ответ ВСУ 9 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий 4 военнослужащих получили ранения.