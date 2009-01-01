На Луганщине боевики обстреляли опорники сил АТО, получили ответку из гранатометов

У Трехизбенки террористы обстрелял позиции ВСУ из СПГ.

Силовики ведут огонь из станкового гранатомета Facebook Дмитрия Муравского

Вчера, 10 октября, на Луганском направлении7 раз прицельно обстреляли наши позиции. Тяжелое оружие при этом не применялось.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко рассказал сегодня на брифинге.

Так, с 15:30 до 18:30 возле Новоалександровки противник совершил четыре непродолжительных обстрела наших позиций из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. В двух случаях украинские подразделения открывали ответный огонь.

Также ночью и утром враг обстрелял из легкого пехотного оружия наши опорные пункты вблизи Крымского и станции Донец.

В районе Трехизбенки противник обстрелял позиции ВСУ из станкового противотанкового гранатомета. Обстрел прекратился после ответа наших подразделений огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, добавил Лысенко.

Ранее "Главред" сообщал, что 10 октября боевики 15 раз нарушили "перемирие". В ответ ВСУ 9 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий 4 военнослужащих получили ранения.