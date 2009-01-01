На Луганщине Порошенко открыл новую телерадиовышку и реконструированный областной театр

Порошенко заявил, что телевизионная вышка открыта благодаря тесному сотрудничеству с американскими партнерами.

Порошенко открыл новую телерадиовышку Официальный сайт Президента Украины

Во вторник, 22 августа, президент Украины Петр Порошенко в селе Бахмутовка Луганской области открыл телерадиовышку для трансляции украинских телевизионных и радиоканалов как на освобожденной, так и на временно оккупированной территории Луганской области.

Порошенко заявил, что это стало возможным, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству с американскими партнерами, сообщает УНИАН.

"Для нас это событие имеет большое значение, поскольку ключевым элементом российской агрессии, российской гибридной войны является информационная война против украинского народа. Первое, по чему целились российские снайперы, были передатчики для того, чтобы замолчать правду о российской агрессии, для того, чтобы внести яд на оккупированные территории, они боятся правды, потому что правда есть с Украины", — заявил он.

"Сегодня в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе с американскими партнерами, мы открываем эту чрезвычайно важную вышку, вышку высотой 134 метра", — добавил глава государства.

По словам президента, мощные передатчики этой вышки обеспечат правдивой информацией не только граждан на освобожденной части Луганщины, но и на оккупированной территории, и жители Луганска наконец смогут услышать украинское радио и увидеть украинское телевидение.

Порошенко также принял участие в церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке.

"Что может быть большим символом мирного нормальной жизни, чем открытие театра? Желаю коллективу Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, который сегодня получает это новое прекрасное здание, успехов, аншлагов, достижений на "культурном фронте", утверждения украинской европейской культуры", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко принял участие в церемонии открытия после капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Изюме Харьковской области.

Фото: пресс-служба П.Порошенко, Твиттер С.Цеголко.

Видео: Фейсбук П.Порошенко.