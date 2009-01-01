На Мариупольском направлении ВСУ отразили две атаки диверсантов, враг понес потери

Боевики, чтобы осуществить провокацию, обстреляли оккупированное Ирмино.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

На Мариупольском направлении произошло два боевых столкновения. Враг понес потери, среди украинских военнослужащих потерь нет.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей сторици в Facebook.

"13 января в направлении населенного пункта Трудовская боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и АГС. Всего было зафиксировано восемь разрывов. Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась вражеская ДРГ в составе до семи человек, но под натиском огня наших воинов боевики вынуждены были отступить", — говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что сразу через несколько минут после этого силы АТО столкнулись с очередным выходом ДРГ боевиков.

"В результате столкновения один из боевиков получил тяжелое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Остальные вражеские диверсанты ушли в неизвестном направлении. Тело погибшего боевика эвакуировано силами украинских военных", — отметили в штабе.

Также вечером, 13 января, недалеко от населенного пункта Петровское активизировалась еще одна ДРГ боевиков, которая состояла из пяти человек.

Боевики начали обстрел позиций сил АТО, вследствие чего украинскими военными был открыт огонь. Разведывательная группа врага отошла в сторону Петровского. Здесь боевики также понесли потери.

Кроме того, стоит отметить, что в ночь на 14 января пророссийские боевики, чтобы осуществить провокацию, обстреляли оккупированное Ирмино на Луганщине.

Напомним, в штабе отмечали, что за сутки, 13 января,в зоне проведения АТО на Донбассе боевики не прекращают дерзких провокаций, обстреляв за сутки 62 раза позиции ВСУ, один украинский военный был ранен.