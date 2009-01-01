На передовую не идут, в боях не участвуют. Зачем в Новоазовск переброшен "спецназ" ДНР

Боевики "Бастиона" и "морпехи" ДНР устраивают массовые драки.

В составе "Бастиона" много наемников-кадыровцев Reuters

Стала известна цель переброски из Донецка в Новоазовский район, которая была осуществлена 12 января.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это подготовка к плановой инспекционной проверке со стороны руководства 1-го "армейского корпуса" ДНР (продлится около 1 месяца, такая же проверка проводилась осенью 2016 г.), также в составе комиссии планируется участие представителей Генштаба ВС РФ.

В настоящий момент в Новоазовске находится порядка 250 "спецназовцев МВД", в Седово — еще около 100 боевиков батальона. Боевики "Бастиона" на передовые позиции не выдвигаются, в боевых действиях не участвуют. В ходе дежурства на блокпостах и патрулирования на улицах населенных пунктов, а также при проверке документов и фильтрации, представляются как "Донецкий батальон быстрого реагирования".

Между боевиками "Бастиона" и "военнослужащими" "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты" ДНР, дислоцирующегося под Новоазовском, фиксируются конфликты, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, 14 января под Новоазовском возник конфликт между "спецназовцами" и "морпехами" ДНР. В результате драки были травмированы 20 "морпехов", которые попали в больницу (двое в тяжелом состоянии).