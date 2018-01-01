На переговорах в Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе

Новое перемирие связано с началом сезона уборки урожая.

Переговоры по Донбассу в Минске izvestia.kiev.ua

В среду, 27 июня, в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля.

Новое перемирие связано с началом сезона уборки урожая, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 года по киевскому времени, подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей", — рассказала она.

Олифер добавила, что для реализации режима перемирия необходимо выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений.

"По мнению украинской стороны, речь должна идти об обеспечении полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия при мониторинге и верификации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и предоставлении гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ", — отметила она.

При этом украинская сторона отмечает о необходимость "возвращения незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года".

Напомним, в Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.

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