На Светлодарской дуге идет жестокий бой — журналист

Среди украинских военных много раненых — их транспортируют в госпитали Харькова.

В районе Светлодарской дуги Донецкой области с 2 часов ночи 23 декабря идет бой украинской армии с пророссийскими террористами.

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в своем Facebook, пишет Обозреватель.

Согласно его данным, среди украинских военных много раненых — их транспортируют в госпитали Харькова.

"Сообщает командир 25 омпб: "Идет жесткий стрелковый бой с 2 ночи. Отвезли в госпиталь "Пирата", "Донбаса", моего сына Макса и "Скорпа" беспилотника. Пацанов уже отправляют в Харьков. На позициях еще два осколочных. Пока не могут вывести", — рассказал Цаплиенко.

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Напомним, ранее в штабе АТо отмечали, что 21 декабря, на Донбассе 11 украинских воинов получили ранения в результате вражеских обстрелов на Светлодарской дуге.

фото: beztabu.net