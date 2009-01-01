На Светлодарской дуге "мотострелки" ЛНР установили запрещенные мины — разведка

Инцидент случился на прошлой неделе, отметили в Минобороны.

Боевики ЛНР, иллюстрация фото: vk.com

В районе(находится на Светлодарской дуге) члены "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка)установили запрещенные нормами международного права противопехотные мины — ПМН-2.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на прошлой неделе — 16 марта.

"Командование ВС РФ продолжает применять запрещенные международными правилами образцы вооружения", — отметили в министерстве.

По его данным, "военнослужащими "7 отдельной мотострелковой бригады" было установлено инженерное заграждение с использованием противопехотных мин — ПМН-2, которые запрещены нормами международного права".

Ранее в Минобороны сообщили, что под Мариуполем Донецкой области уничтожены пять бойцов "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" террористической ДНР, а 13 — получили ранения.