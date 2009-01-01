На Светлодарской дуге "мотострелки" ЛНР установили запрещенные мины — разведка

Инцидент случился на прошлой неделе, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился на прошлой неделе — 16 марта.
"Командование ВС РФ продолжает применять запрещенные международными правилами образцы вооружения", — отметили в министерстве.
По его данным, "военнослужащими "7 отдельной мотострелковой бригады" было установлено инженерное заграждение с использованием противопехотных мин — ПМН-2, которые запрещены нормами международного права".
Ранее в Минобороны сообщили, что под Мариуполем Донецкой области уничтожены пять бойцов "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" террористической ДНР, а 13 — получили ранения.