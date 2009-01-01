На Светлодарской дуге появился спецназ ГРУ — силы АТО ждут диверсий на переднем крае и ближнем тылу

Диверсанты тщательно и скрытно изучают передний край на целом ряде участков.

Спецназовец ГРУ, уничтожен силами АТО Facebook Руслана Левиева

Сразу на нескольких участках линии фронта (участок от Старогнатовки до Докучаевска, в районе Тельманово, напротив Невельского, на левом фланге Светлодарской дуги от Троицкого до Рассадок) отмечено появление разведподразделений (по 20-25 чел.), разбитых на группы по 5-6 человек.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, ДРГ отлично экипированы, дисциплинированы, на передовой "работают" наездами, все перемещения — в обстановке максимально возможной секретности (скрывают лица, никаких знаков отличий, друг друга называют исключительно позывными, а то и номерами).

В район выполнения задач на передовой прибывают собственным автотранспортом, с "местным" командованием и боевиками общаются исключительно по служебной необходимости, проявляют исключительный интерес к способам инфильтрации в ближайшие тактические тылы украинских войск (очень тщательно и скрытно изучают передний край на целом ряде участков), используют для ведения разведки широкий арсенал технических средств (отмечаются портативные РЛС и средства радиоразведки).

По ряду признаков, данные ДРГ готовят ряд "громких" диверсий против подразделений ВСУ на переднем крае и в тактическом тылу. Судя по востребованной командирами данных групп информации, особым вниманием будут пользоваться КП и ПУ украинских войск, склады боеприпасов и ГСМ, базовые лагеря, стоянки боевой техники, возможна "охота" на отдельных воинских начальников сил АТО, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее спецназ ГРУ засветился в Докучаевске и Донецке, а также Стаханове на Луганщине.