На Светлодарской дуге силы АТО дали боевикам по зубам

Террористы пытались нанести огневое поражения выдвинутым вперёд подразделениям украинских войск.

Украинский военный у пулемета Facebook Дмитрия Муравского

В течение сутоки населённые пункты, находящиеся под их контролем. Особенностью стало интенсивное использование противником в ходе провокаций и обстрелов бронетехники и БПЛА.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Светлодарской дуги оккупанты продолжали попытки нанести огневое поражения выдвинутым вперёд подразделениям украинских войск с помощью миномётов и станковых гранатомётов, эпизодически обстрелы из этих средств поражения дополнялись обстрелами мелких пехотных групп противника с нейтральной полосы из автоматического стрелкового оружия и ручных гранатомётов. В этих случаях боевое охранение ВСУ отгоняло данные группы массированным огнём автоматического стрелкового вооружения.

А в районе северо-восточнее Троицкого мобильная огневая группа оккупантов с 82-мм и 120-мм миномётами (прибыли из Калиново Луганской области) пыталась накрыть интенсивным огнём выдвинутые вперёд позиции украинских войск. Севернее — пара БТР-80 и 1 БРМ-1К обстреляли позиции украинских войск с замаскированных позиций, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, на Светлодарской дуге не хватает мотивированных боевиков — пригнали "гвардию" ДНР.