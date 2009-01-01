России, несмотря на все санкции, удается не допускать никого к обсуждению Крыма, говорит нардеп.

Reuters

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что президентам Украины и США Петру Порошенко Дональду Трампу никак не обойти крымскую тематику, потому что на ней будет завязана вся геополитика.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, пишет Gazeta.ua.

"Крым будет обязательно обсуждаться. На крымском вопросе закрутится вся геополитика. Путин ищет выхода из пропасти, куда он сам себя опустил. И все варианты выхода не предусматривают возвращения Крыма под украинский суверенитет", — пояснил он.

По его мнению, надо заставить Россию сесть за стол переговоров.

"России, несмотря на все санкции, удается не допускать никого к обсуждению Крыма. Она сразу блокирует любые попытки, чтобы кто-то с ней говорил об этом. Если клуб друзей Украины по деоккупации Крыма сможет сразу переводить инициативы на практические действия, тогда будет начало возвращения полуострова", — отметил Чубаров.

"Должны переходить на единую формулу для обсуждения с нашими партнерами и врагом — Россией: "Восстановление территориальной целостности Украинского государства в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и Севастополь", — подчеркнул нардеп.

Стит от метить, что Порошенко планирует обсудить на Генассамблее ООН, идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма.

Как известно, в марте 2014 года Россия оккупировала украинский Крым, организовав псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.

видео: 112 Украина