На оккупированном Донбассе люди ненавидят ЛДНР — журналист

На захваченной части востока Украины жители обижены на РФ, сказал Казанский.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

Донецкий журналист и блогерзаявил, что на захваченной части Донбасса люди ненавидят

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время собеседник считает, что ситуацию на оккупированной территории "в целом можно охарактеризовать как отчаяние и разочарование".

"… потому что люди, конечно, ожидали не того, что случилось. Они обижены. Обижены и злы, в принципе, на все стороны конфликта. Они, конечно, не полюбили Украину", — отметил блогер.

По его словам, "наивно считать, что они прямо все там стали украинскими патриотами". "У нас так, я знаю, некоторые говорят, но я бы все-таки оставался реалистом. Я понимаю, что там далеко не проукраинские настроения", — добавил Казанский.

"Они, естественно, ненавидят ДНР/ЛНР, потому что они вообще не за это голосовали изначально, не за это выходили на улицы. Когда они ходили на "референдум", им объясняли, что это "референдум" за присоединение к России, кто-то говорил вообще, что это "референдум" за федерализацию", — подчеркнул журналист.

"Но они не ожидали, что их просто превратят в какую-то резервацию, которая и не Украина, и не Россия, и вообще непонятно что, то есть просто какая-то территория с бесправными людьми, у которых какие-то недействительные паспорта, с которыми никуда не поедешь, которые изолированы от всего цивилизованного мира", — сказал аналитик.

"И они очень обижены на Россию за то, что она их не забрала, потому что ведь люди с самого начала выходили на эти демонстрации (я был там, я тоже ходил) именно за Россию. Весной 2014-го года флагов ДНР не было, были флаги России, я помню это очень хорошо. Люди скандировали: "Россия, Россия!". Они вышли под впечатлением событий в Крыму. Им казалось, что сейчас вот Россия введет войска…", — утверждает тот.

Ранее СМИ писали, что в захваченном Луганске — "столице" боевиков самопровозглашенной ЛНР — нет ни одного банкомата, с улиц исчезли трамваи, а большинство поврежденных обстрелами зданий никто даже не пытался восстановить.