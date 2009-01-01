НАБУ нагрянуло с обыском в Окружной админсуд Киева из-за незаконного обогащения его главы

< > < >



1 / 3 НАБУ нагрянуло с обыском в ОАСК (Фейсбук Б.Санина)

Детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводят следственные действия.

НАБУ нагрянуло с обыском в ОАСК Фейсбук Б.Санина

В Окружном административном суде Киева Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски по делу о незаконном обогащении его председателя.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Facebook.

"Утром 26 мая детективы НАБУ на основании постановления следственного судьи проводят следственные действия (обыски) по месту жительства председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) и в помещениях суда. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 года на основании анализа е-декларации по факту предполагаемого незаконного обогащения председателя ОАСК (ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса)", — говорится в сообщении.

В НАБУ также отмечают, что любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК относительно деятельности Бюро, в частности, с делом по обжалованию назначения первого заместителя директора Национального бюро Гизо Углави, являются "откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения".

Напомним, 24 мая, прошла масштабная операция правоохранителей против коррупции в налоговой сфере.

Фото: Фейсбук Б.Санина.