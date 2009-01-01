НАБУ саботирует расследование заказной дискредитационной кампании против Кабмина Яценюка — нардеп

Даже не допрашивая самого Онищенко, можно было бы провести фактически проверку, говорит Геннадий Кривошея.

Геннадий Кривошея Народный фронт

Национальное антикоррупционное бюро Украины должно не саботировать, а тщательно расследовать масштабную дискредитационную кампанию против правительства Арсения Яценюка, которую финансировал депутат беглый Александр Онищенко.

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Геннадий Кривошея, комментируя заседание Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции с участием директора НАБУ Артема Сытника.

Кривошея отметил, что во время заседания он обратился к главе НАБУ с просьбой прокомментировать ход расследования уголовного производства, открытого по публичным заявлениям Онищенко о спонсировании им дискредитационной кампании против правительства Яценюка, а также подкупе с этой целью других народных депутатов.

Как отметил Кривошея, судя по ответу Сытника, НАБУ готово расследовать это дело и подтвердил открытие уголовного производства, однако, ведомство жалуется на невозможность проводить полноценные следственные действия и допрос Онищенко.

"Представители НАБУ сказали, что они даже могли бы поехать в Великобританию, если Онищенко там находится, и поговорить с ним, но я так и не понял, почему они туда не ездят", — сказал нардеп.

По мнению Кривошеи, НАБУ должно тщательно расследовать это дело, не ограничиваясь допросом Онищенко.

"НАБУ должно исследовать все факты. Есть заявление одного из депутатов, он "покупал" отдельных народных депутатов для того, чтобы они голосовали определенным образом или вообще проводили кампанию против правительства Яценюка. Поэтому детективы НАБУ должны зафиксировать все эти моменты, надо поднять материалы, какие проводились мероприятия, например, размещались билборды в рамках кампании против Яценюка и т.д.", — подчеркнул он.

"Даже не допрашивая самого Онищенко, можно было бы провести фактически проверку, кто размещал соответствующие билборды, кто их заказывал, кто проводил некоторые выступления, размещал материалы в СМИ и т.д.", — подчеркнул представитель фракции "Народный фронт".

Кроме того, Кривошея добавил, что действия НАБУ по расследованию коррупции во власти по возвращению арестованных 40 млрд гривен, украденных Януковичем и его окружением, сегодня выглядят фактически как саботаж. По его словам, отвечая на вопрос по этому делу, руководство НАБУ заявило, что "это подследственность Генпрокуратуры, поэтому все вопросы к ним".

фото: nfront.org.ua