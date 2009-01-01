НАБУ уже полгода затягивает передачу в суд "дела Мартыненко" из-за отсутствия доказательств

Финальную точку в грязной кампании против меня поставит Европейский суд по правам человека, — говорит экс-нардеп.

Николай Мартыненко Главред

Бывший депутаттребует побыстрее передать свое дело в суд для рассмотрения по существу и обвиняет НАБУ в затягивании следствия с целью продолжения пиара бюро.

Об этом он заявил, комментируя продление следствия по его делу еще на 2 месяца Специализированной антикоррупционной прокуратурой с подачи Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщила пресс-служба экс-депутата.

По словам Николая Мартыненко, в действиях НАБУ/САП есть только логика политического пиара. "Парадокс: я требую передать дело по Восточному ГОКу в суд для рассмотрения по существу. Г-н Сытник публично обещал сделать это до конца лета. Но НАБУ тянет время и продолжает следствие как минимум до конца октября. То есть — на полгода с момента громкого объявления мне подозрения и попытки задержания в апреле. Поскольку в суд передавать нечего, все шито "белыми нитками". И что дальше делать Сытнику, на чем пиариться?"

"Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата для объективного расследования всех фейков в мой адрес. Но получил откровенную политическую ангажированность со стороны руководства НАБУ. Все видели также влияние на следствие со стороны близких ему политиков, а их интернет-статьи стали основанием для обвинений в мой адрес", — отметил экс-нардеп.

"20 месяцев НАБУ пытается нарисовать "доказательства". Уже дошло до маразма: мое публичное обращение к западным послам, которое было весной, НАБУ в своем ходатайстве в суд подает как мое намерение получить на Западе политическое убежище (!) Поэтому, мол, мне нельзя выезжать за границу... А ранее требовали моего ареста из-за... интервью", — подчеркнул бывший депутат.

По мнению Мартыненко, "финальную точку в грязной кампании против меня поставит Европейский суд по правам человека. А организаторы моего незаконного преследования понесут уголовную ответственность".

Пресс-служба экс-депутата также напомнила, что швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело и отстранила своего прокурора Урса Коли, который 4 года безрезультатно расследовал "дело Мартыненко". Этот прокурор сам стал обвиняемым, поскольку проявил свою ангажированность и был участником политической борьбы в Украине.