НАБУ задержала инвестора компании, подозреваемой в хищении денег Минобороны

Задержание Трофименко произвели практически сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити".

Фейсбук Б.Санина

Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали Владимира Трофименко, одного из инвесторов компании "Трейд Коммодити", подозреваемой в причастности к хищению 149 млн гривень государственных средств при закупке топлива Министерством обороны.

Как сообщили в пресс-службе компании, Трофименко доставили в НАБУ на улицу Сурикова.

Задержание Трофименко произвели практически сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити" Андреем Адамовским, которая состоялась утром в понедельник, 16 октября.

На пресс-конференции Адамовский и Трофименко, в частности, обвинили НАБУ в необоснованности уголовного дела против "Трейд Коммодити".

Источники "Украинской правды" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили информацию о задержании Трофименко.

Ранее НАБУ разоблачило коррупционную схему растраты бюджетных средств в сумме более 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.