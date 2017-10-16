НАБУ задержала инвестора компании, подозреваемой в хищении денег Минобороны

Задержание Трофименко произвели практически сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити".
Как сообщили в пресс-службе компании, Трофименко доставили в НАБУ на улицу Сурикова.
Задержание Трофименко произвели практически сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити" Андреем Адамовским, которая состоялась утром в понедельник, 16 октября.
На пресс-конференции Адамовский и Трофименко, в частности, обвинили НАБУ в необоснованности уголовного дела против "Трейд Коммодити".
Источники "Украинской правды" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили информацию о задержании Трофименко.
Ранее НАБУ разоблачило коррупционную схему растраты бюджетных средств в сумме более 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.