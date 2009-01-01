Начальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы на военных складах — "Народный фронт"

Без победы в войне с Россией все остальное лишено смысла, говорит Максим Бурбак.

Максим Бурбак Народный фронт

"Народный фронт" требует, чтобы начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко понес ответственность за взрывы на складах боеприпасов.

Об этом на согласительном совете заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"26 сентября жители Калиновки и окружающих сел пережили страшные сутки. А государство, фактически пребывающее в состоянии войны, снова потеряло огромный арсенал оружия. Теперь в Калиновке. Перед этим были Балаклея, Сватово, Новоянисоль", — отметил Максим Бурбак.

"Этот факт означает, что военное командование не сделало выводов из предыдущих инцидентов и халатно отнеслось к охране арсеналов! За это должен понести ответственность персонально начальник Генштаба Муженко. Его вина, в частности, в том, что до сих пор не устранены пробелы в хранении боеприпасов, которые были выявленные при проверках СНБО еще в 2014 году ", — подчеркнул руководитель фракции.

Бурбак также отметил, что фракция требует от правоохранителей усиления борьбы с разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины.

"Наша фракция также требует от правоохранителей реальной борьбы с Россией и ее разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины: дальнейшего ограничения каналов финансирования терроризма в том числе через "дочки" российских банков, немедленного введения биометрического контроля и визового режима для граждан Российской Федерации. Регулярного расширение санкций Украині против Кремля", — подчеркнул руководитель фракции.

Он также объявил требование фракции "Народный фронт" об увеличении расходов на оборону и нацбезопасности.

"Без победы в войне с Россией все остальное лишено смысла", — резюмировал Максим Бурбак.

фото, видео: nfront.org.ua