Начальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы на военных складах — "Народный фронт"

Без победы в войне с Россией все остальное лишено смысла, говорит Максим Бурбак.
Об этом на согласительном совете заявил руководитель фракции Максим Бурбак.
"26 сентября жители Калиновки и окружающих сел пережили страшные сутки. А государство, фактически пребывающее в состоянии войны, снова потеряло огромный арсенал оружия. Теперь в Калиновке. Перед этим были Балаклея, Сватово, Новоянисоль", — отметил Максим Бурбак.
"Этот факт означает, что военное командование не сделало выводов из предыдущих инцидентов и халатно отнеслось к охране арсеналов! За это должен понести ответственность персонально начальник Генштаба Муженко. Его вина, в частности, в том, что до сих пор не устранены пробелы в хранении боеприпасов, которые были выявленные при проверках СНБО еще в 2014 году ", — подчеркнул руководитель фракции.
Бурбак также отметил, что фракция требует от правоохранителей усиления борьбы с разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины.
"Наша фракция также требует от правоохранителей реальной борьбы с Россией и ее разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины: дальнейшего ограничения каналов финансирования терроризма в том числе через "дочки" российских банков, немедленного введения биометрического контроля и визового режима для граждан Российской Федерации. Регулярного расширение санкций Украині против Кремля", — подчеркнул руководитель фракции.
Он также объявил требование фракции "Народный фронт" об увеличении расходов на оборону и нацбезопасности.
"Без победы в войне с Россией все остальное лишено смысла", — резюмировал Максим Бурбак.
фото, видео: nfront.org.ua