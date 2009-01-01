Начатый правительством Яценюка процесс подготовки исков к России выходит на стадию слушаний в международных инстанциях — нардеп

Наши партнеры выполнили свои обязательства перед Украиной, говорит Максим Бурбак.

Арсений Яценюк Reuters

Все юридические и дипломатические возможности Украины должны быть направлены на положительный результат в Международном суде ООН, где проходят слушания по делу "Украина против России".

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на Согласительном совете.

"Начатый еще правительством Яценюка процесс подготовки исков к России выходит на стадию слушаний в международных инстанциях. Сегодня все возможности государства, юридические и дипломатические, должны быть направлены на положительный результат в Международном суде ООН", — заявил руководитель фракции.

Он также отметил решение профильного комитета Европарламента, который дал продление процедуре отмены виз для граждан Украины.

"Мы верим, что безвиз Украина получит в скорой перспективе. На это были направлены многочисленные дипломатические контакты "Народного фронта", — отметил Максим Бурбак.

"Арсений Яценюк в течение последних нескольких месяцев совершил десятки встреч с влиятельными европейским политиками для того, чтобы наши партнеры выполнили свои обязательства перед Украиной", — подчеркнул Максим Бурбак.

Он также напомнил, что со своей стороны Украина выполнила все взятые на себя обязательства по внедрению либерализации визового режима со странами ЕС.