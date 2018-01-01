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Националисты грозят срывом президентских выборов РФ в Украине

Вчера, 14:09

РФ намерена открыть избирательные участки в своих дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Киев, выборы, посольство РФ, стычки-6
Националисты хотят заблокировать выборы РФ Facebook.com
Представители националистических сил обещают заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России, которые запланированы на 18 марта 2018 года.

В совместном заявлении ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса" подчеркивается, что РФ намерена открыть избирательные участки в своих дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

"Украинские националисты считают это недопустимым с позиции здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины", — сказано в заявлении, размещенном в Facebook "Свободы".

При этом националисты намерены для выполнения поставленных целей блокировать здания, а для участников голосования — граждан РФ — устраивать "коридор позора".

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан игнорировать очередные выборы президента России, которые пройдут 18 марта.
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Выборы, Россия, Украина, Свобода, Правый сектор, Национальный корпус, Выборы-2018 в России, Президентские выборы-2018 в России
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