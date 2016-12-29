Нацсовет обещает телеканалу "1+1" бланк лицензии еще до Рождества

Лицензия для канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет, заявили в Нацсовете.

Об этом говорится в официальном ответе Нацсовета, пишет Украинская правда.

"Еще две недели назад, 15 декабря 2016, лицензия для канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. За это решение единогласно проголосовали все члены Национального совета", — напомнили в Нацсовете.

В ведомстве пояснили, что закон о телевидении и радиовещании предусматривает, что бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату НЕ РАНЬШЕ чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора — то есть не раньше 29 декабря.

"Согласно статье 32 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Национального совета является выписка Государственной казначейской службы Украины, которая была получена 26.12.2016 года", ―добавили в документе.

"Резюмируя — "Студия "1+1" должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017", — отметили в Нацсовете.

При этом в Нацсовете подтвердили, что обратились к каналу с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

"Просим Вас не искать во всем политическую составляющую, напоминая еще раз то, с чего начали — 15 декабря 2016 лицензия канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. Национальный совет действовал и будет действовать исключительно в рамках действующего законодательства", — добавили в Нацсовете.

Ранее представители телеканала "1+1", обратились к руководству страны с письмом, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

Первый замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что оснований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.

В свою очередь, гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко предположил что ситуация, когда Нацсовет не выдает им лицензию на вещание связана с позицией Администрации президента, которой "невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс".

фото: novorossia.today