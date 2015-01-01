Нацсовет выдал телеканалу "1+1" лицензию на эфирное аналоговое вещание

Бланк лицензии телеканала "1+1" подписан, заявил Артеменко.

«1+1» выдали лицензию на эфирное вещание novorossia.today

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу "1+1" бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание с продленным сроком действия.

Об этом заявил на пресс-конференции глава ведомства Юрий Артеменко, сообщает УНИАН.

"Бланк лицензии телеканала "1+1" подписан. Мы ждем документального подтверждения что бенефициарные собственники не изменились", — сказал Артеменко.

Напомним, 29 декабря 2016 года журналисты телеканала "1+1" призвали президента Украины Петра Порошенко не допустить лишения канала лицензии Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на эфирное вещание.

Телеканал ссылался на информацию из разных источников о попытке отменить решение о переоформлении и продлении лицензии регулятора, принятое 15 декабря текущего года.

На телеканале сообщили, что Администрация президента пытается повлиять на принятие решения Нацсоветом и передачу контроля над каналом в другие руки.

В тот же день, 29 декабря 2016 года, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о намерении выдать телеканалу "1+1" бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание не позднее 6 января 2017 года.

Нацсовет также обратился к каналу с просьбой подтвердить информацию о том, что экс-акционер "ПриватБанка" бизнесмен Игорь Коломойский остался конечным бенефициарным владельцем телеканала.