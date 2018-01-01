Надежду Савченко отвезут в больницу - сестра

По словам Веры Савченко, у нардепа медики уже взяли необходимые анализы.

Надежда Савченко в суде УНИАН

Завтра, в среду, 11 апреля, внефракционного нардепа Надежду Савченко доставят из следственного изолятора в медучреждение.

Соответствующую информацию предала огласке ее сестра Вера.

"Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня - это завтра, на это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она выразила об этом желании. Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", - заявила она журналистам телеканала NewsOne.

Кроме того, по словам Веры Савченко, у ее сестры в понедельник, 9 апреля, медики взяли анализы, однако на данный момент об их результатах ничего неизвестно.

Напомним, ранее в квартире у Надежды Савченко правоохранители провели обыск.

Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая без права внесения залога. В тот же день она объявила голодовку. 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой.