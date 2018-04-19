Надежду Савченко проверили судебные психиатры: подробности экспертизы

Эпопея с проверками, экспертизами и прочими верификациями нардепа продолжается.

Надежда Савченко во время экспертизы facebook.com

В четверг, 19 апреля, нардеп Надежда Савченко , прошла экспертизу в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

Такое сообщение опубликовала на собственной странице в социальной сети Facebook Татьяна Проторченко − замруководителя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"

"Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда получили вечером накануне). Она, как всегда – несокрушимая. Ее сильная, мощная, невероятно позитивная энергетика чувствуется даже издалека", – говорится в тексте.

Немногим позднее по поводу экспертизы высказался один из адвокатов нардепа Олег Соловей.

"Сегодня была экспертиза на вменяемость. Это обязательное экспертиза на проверку состояния вменяемости. Она проводится в любом уголовном производстве. Проверяется, понимала человек, что делает", – цитирует его "УП".

На прямой вопрос журналистов, прошла ли его подзащитная экспертизу и была ли доказана ее вменяемость, адвокат сказал: "Думаю, что да – хоть письменного заключения врача по этому поводу нет, – думаю, что прошла. Если человек не понимала, что она делает, и не вменяемое, то ее отправляют на принудительное лечение".

Напомним, Надежда Савченко 17 апреля прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Сестра нардепа Вера говорила, что во время допроса были допущен ряд нарушений.

Позднее Савченко рассказала, о чем ее спрашивали при допросе на полиграфе.

Политика подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день она объявила голодовку.