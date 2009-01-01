Наемники "Вагнера" причастны к катастрофе Ил-76 над Луганском с бойцами ВСУ на борту — Грицак

СБУ обладает достаточно большим объемом информации о преступлениях членов ЧВК "Вагнера".

Reuters

Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак, пишет УНИАН

"Чем занималась "группа Вагнера" с начала ее пребывания на востоке нашего государства? Ключевые из них (операций) — это сбитие Ил-76 с нашими десантниками на борту. Тогда погибли 49 военных Вооруженных сил Украины. В их активе — участие в штурмах аэропорта в Луганске, штурмах Дебальцево и других мирных населенных пунктов", — заявил он.

"В уничтожении Ил-76 и штурме аэропорта в Луганске принимали участие 72 боевика "ЧВК Вагнера", из них утрачено "двухсотыми" (убитыми — ред.) 15 человек, знаем каждого", — добавил Грицак.

"Штурм города Дебальцево, Санжаровка — 205 боевиков Вагнера принимали в них участие. Потери — 21 человек, знаем каждого", — сообщил он.

Глава СБУ добавил, что боевики ЧВК участвовали в диверсиях и провокациях против сил АТО на линии разграничения, а также в силовой поддержке Игоря Плотницкого — лидера боевиков "ЛНР" и ликвидации оппозиционных главарей и боевиков НВФ.

"Следователи СБУ направили в суд обвинительные акты по трем заказчикам сбить Ил-76, в т.ч. лидера "ЛНР" Плотницкого. Кроме него фигурантами дела являются его помощники Патрушев и Гуреев. Однако судьи берут самоотвод и не хотят рассматривать это дело, беспокоясь о собственной безопасности", — добавил глава СБУ.

"С большой долей вероятности назову имена тех, кто нажимал на спусковые крючки ПЗРК, когда сбивали Ил-76: Александр Гуралев 1990 г.р., г.Улан-Удэ, гражданин РФ, личный номер М1235, должность — стрелок-зенитчик расчета ПЗРК . Андрей Лебедев — 1974 г.р., с.Харинское Ярославской области, гражданин РФ, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК", — сообщил Грицак

По его словам, СБУ обладает достаточно большим объемом информации о преступлениях членов частной военной компании Вагнера.

Напомним, ранее Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской ЧВК Вагнера к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.